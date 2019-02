de Laurentiis, Napoli non teme nessuno

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - "Il Napoli non ha paura di incontrare nessuno, sono nove anni che si gioca in Europa. La nostra non è una squadra timida, abbiamo un allenatore che ha vinto di tutto e di più, saprà guidarci verso la meta. Siamo stati abbastanza fortunati con il sorteggio, perché potremo godere di una bellissima città come Salisburgo e di una partita forse più semplice delle altre". Così il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis.