Albero su auto, due feriti

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Un albero, caduto a causa del forte vento, si è abbattuto su una autovettura a bordo della quale viaggiavano madre e figlio. E' accaduto stamane a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), in via Figliola. Sul posto i carabinieri della locale stazione e il 118: la donna ha riportato un trauma al capo ed è stata ricoverata all'ospedale del Mare, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per il figlio solo lievi escoriazioni.