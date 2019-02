Preso broker internazionale contrabbando

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - La Guardia di Finanza di Napoli e lo Scico di Roma, coordinati dalla DDA, hanno individuato e arrestato, a Scampia, il broker internazionale del contrabbando di sigarette Vasile Vieru, moldavo, latitante da alcuni mesi, sfuggito alla cattura lo scorso novembre durante un blitz che porto' all'arresto di nove persone e al sequestro di beni per 15 milioni. Il broker, attivo in vari Paesi dell'Est, tra cui la Romania, era destinatario di un mandato di arresto europeo. Si trovava all'estero quando scattò l'operazione contro i contrabbandieri internazionali di sigarette. E' stato rintracciato con sofisticati sistemi di captazione delle utenze telefoniche e con la comparazione delle immagini fotografiche.

E' stato così che Vieru è stato individuato in un appartamento di Scampia dove sono stati sequestrati 5 cellulari, un modem, un Ipod e 11 schede telefoniche. Si cercano i fiancheggiatori che gli hanno messo a disposizione l'abitazione e consentito di ritornare in Italia con un passaporto falso. (ANSA).