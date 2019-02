Campus universitario aerotech Pomigliano

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 18 FEB - Un campus universitario dell' aerotech con base a Pomigliano d' Arco (Napoli). E' il progetto che vede affiancati la divisione aerostrutture di Leonardo e l'Universita' Federico II di Napoli presentato oggi nello stabilimento di Pomigliano d' Arco (Napoli) alla presenza del premier Conte e del ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

"Si tratta - ha spiegato il presidente di Leonardo Gianni De Gennaro - di un open innovation finalizzato alla ricerca in aerostrutture".

"La divisione aerostrutture - ha sottolineato l' ad di Leonardo Alessandro Profumo - e' l' anello debole della catena di Leonardo e allora ci siamo chiesti se rilanciare il settore o tirare i remi in barca. Questo campus e' stata la risposta.

Pensiamo sia un dovere rilanciare questo settore. Sara' il motore per far acquisire a Leonardo competenze e far nascere nuove imprese. Qua al Sud c' e' un capitale umano che non ha nulla da invidiare".