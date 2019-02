Mazzarri: Pari ok con Napoli fortissimo

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Sono molto soddisfatto da questo pareggio, perché lo abbiamo ottenuto con un una squadra fortissima, sotto ogni punto di vista: il Napoli ha forza fisica, tecnicamente sono strepitosi, sono rimasto impressionato da loro. Da quando c'ero io sono cambiate tante cose. Sono contento anche per la prova del Torino, che ha retto bene l'impatto, mi dispiace che Aina abbia sprecato quell'occasione".

Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, commenta a Sky Sport lo 0-0 ottenuto sul campo del Napoli. "In questi anni il Napoli ha allestito una squadra fortissima, è stato l'unica a metterci davvero in difficoltà sul piano fisico - aggiunge Mazzarri -: basti pensare che uno come Rincon, fortissimo, si è trovato in difficoltà al cospetto di un avversario come Allan".