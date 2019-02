Universiadi: Campopiano, grande orgoglio

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "Per un campano è un orgoglio che le Universiadi si svolgano nella nostra terra". Così all'ANSA il pallanuotista salernitano Eduardo Campopiano, attaccante della Canottieri Napoli. Il 22enne, che ha mosso i primi passi nel Circolo Nautico Salerno e che studia Economia e all'Università di Salerno, ha già vissuto da protagonista l'Universiade di due anni fa a Taipei -bronzo per l'Italia- e spera arrivi la convocazione per l'evento di luglio. "Dovesse arrivare la convocazione -dice Campopiano- sarebbe bellissimo, significherebbe vivere un evento così bello in un contesto che vivo quotidianamente. Di Taipei, oltre al risultato, ricordo l'esperienza al villaggio atleti. Fu l'occasione per interagire con altri sportivi e altre culture". Le Universiadi in Campania, secondo Campopiano "saranno l'occasione per riattivare strutture e rimetterle a nuovo". Per il 22enne che lo scorso anno è stato capocannoniere in serie A1 con la Canottieri Napoli "far bene alle Universiadi è un'occasione in chiave Nazionale".