Camorra: in carcere 7 del clan Moccia

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - I carabinieri della compagnia di Casoria, su richiesta della Dda di Napoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per sette soggetti ritenuti appartenenti al clan camorristico "Moccia", attivo ad Afragola e con tentacoli anche a Casoria e Arzano, hinterland a nord di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dopo la sentenza di primo grado che ha colpito i sette con pesanti condanne per estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria, riciclaggio e reimpiego di beni.

I destinatari della misura sono: Raffaele Bencivenga, 53 anni (condannato ad 14 anni di reclusione), Giustino De Rosa, 49 anni (11 anni e 6 mesi), Pietro Iodice, 53 anni (18 anni e 6 mesi), Antonio Pezzella, 36 anni (9 anni e 6 mesi), Gennaro Piscitelli, 38 anni (13 anni e 6 mesi), Antonio Puzio, 35 anni (13 anni e 6 mesi) e Giuseppe Puzio, 49 anni (13 anni).