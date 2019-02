Con 'Inso' incubatore in Sudan

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Promuovere lo sviluppo socio-economico del Sudan attraverso il potenziamento delle competenze e sostenendo la crescita professionale dell'individuo e la sua integrazione nel mercato del lavoro. È stato questo uno degli obiettivi principali del progetto Inso (Innovazione nella società: percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano in Sudan) del quale si è discusso oggi nel corso del convegno conclusivo a Napoli nelle sede del Cnr-Iriss. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nell'ambito del bando "Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo" attraverso il quale si sostengono azioni dirette ad affrontare le "cause profonde" delle migrazioni.