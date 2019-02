Sequestrato pastificio abusivo

(ANSA) - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NAPOLI), 14 FEB - Era totalmente sconosciuto al fisco e all'interno erano stoccati alimenti destinati al consumo senza il rispetto delle più elementari norme igieniche. A San Giuseppe Vesuviano (Napoli) i finanzieri della compagnia di Ottaviano hanno sequestrato un opificio all'interno del quale veniva confezionata pasta di grano duro. Nel capannone rinvenute 20 tonnellate di pasta, sistemata in un ambiente non idoneo a garantire la qualità e la sicurezza del prodotto, che infatti già presentava evidenti segni di alterazione. Al termine del servizio, le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro l'intero immobile di circa 1.000 mq, numerosi macchinari ed attrezzature e una vicina area di circa 3.000 mq adibita a discarica abusiva, dove sono risultati illecitamente stoccati più di 40 quintali di materiale ferroso, oltre a pneumatici, autoveicoli, autocarri e motocicli in disuso. Inoltre, all'interno dei locali, è stato trovato anche un lavoratore straniero impiegato in nero.(ANSA).