Con "Germogli" video e film sperimentali

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Sarà inaugurata venerdì prossimo, 15 febbraio, alle 17, a Napoli, "Germogli", mostra di video e film sperimentali realizzati da giovanissimi artisti cinesi, a cura di Rosario Scarpato e Chen Zhuo. L'evento si svolgerà fino all'8 marzo nella sede dell'Accademia di Belle Arti che organizza il progetto in collaborazione con l'Istituto Confucio.

Dei trenta artisti invitati, sette giovani promesse sono state selezionate con lavori che contengono un approccio realistico nei confronti della propria storia nazionale, del mondo esterno, dei propri sogni, come rilevano i promotori dell'evento.

Nati alla fine degli anni Ottanta e per lo più provenienti dalla Central Academy of Fine Arts di Pechino, gli artisti presenti, rappresentano, si sottolinea, "la punta di diamante della Cina attuale, avendo vissuto e sperimentato i profondi cambiamenti che hanno interessato la società negli ultimi 30 anni".I film saranno proiettati in aula magna e saranno visibili dalle 15 alle 17.30,dal lunedì al giovedì.