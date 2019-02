Chiude La Città,licenziati i giornalisti

(ANSA) - SALERNO, 12 FEB - "Scioglimento volontario anticipato della società Edizioni Salernitane srl e sospensione delle pubblicazioni della testata giornalistica La Città di Salerno con conseguente interruzione di tutti i rapporti di lavoro ad oggi in essere": è questo l'oggetto della lettera che le Edizioni Salernitane hanno inviato, tra gli altri, al sindacato Sugc, nella persona di Claudio Silvestri, al CdR della redazione, alla Fistel Cisl, rappresentata da Antonio Abagnara.

La proprietà aziendale ha anche disposto la sospensione delle pubblicazioni con decorrenza immediata. "Ci hanno informati di tornare al tavolo delle trattative - spiega Claudio Silvestri, segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania - in tempi strettissimi. Vigileremo affinché questa operazione non sia la premessa per far rinascere con altra società la testata.

Quindi solo un modo per abbattere i costi. "La fuga degli editori de La Città - sottolinea il presidente OdG Campania, Ottavio Lucarelli - è il peggior epilogo".