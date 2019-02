Abusivo mette soldi in tubo scappamento

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Per evitarne il sequestro un parcheggiatore abusivo aveva nascosto il denaro frutto della serata di movida nel tubo di scappamento dell' auto di un cliente in via Scarfoglio, nella zona di Agnano.

I carabinieri hanno scoperto il nascondiglio ed hanno confiscato la somma.

Tre parcheggiatori abusivi - nell' ambito di controlli eseguiti dai militari - sono stati sorpresi e multati. Uno dei tre, per evitare il sequestro e la confisca, aveva nascosto i soldi abusivo nel tubo di scappamento dell'auto di un cliente.