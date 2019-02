Bonisoli al Mann per mostra Canova

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - ''E' la prima volta che visito il Mann. E' una sfida, qui ci si confronta con qualcosa di unico ed eccezionale, ci si sente un po' piccoli di fronte a quello che si e' riuscito a realizzare nel passato. Al Museo Archeologico di Napoli c'e' un piano strategico, non è scontato in Italia .

E' una novita'. Identita' e missione devono essere affiancati da strategie e risorse''. Lo ha detto il ministro per i Beni e le attivita' culturali, Alberto Bonisoli, che ha presentato la grande mostra su Canova (dal 28 marzo) insieme al direttore Paolo Giulierini. Bonisoli ha visitato anche il cantiere del braccio nuovo dove si sta costruendo un auditorium da 300 posti e il ristorante.

''Il Mann e' una realtà' con importanti relazioni come quella con l'Ermitage (che promuove la mostra di Canova organizzata da Villaggio globale, ndr) e bisogna sempre sforzarsi per avvicinare il più possibile il patrimonio ai cittadini".