Bar chiusi,scontro Comune-Ascom a Capri

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - I commercianti di Capri replicano polemicamente all' amministrazione comunale dopo la nota ricevuta per l' annuncio della chiusura contemporanea dei bar della celebre piazzetta dal 10 Febbraio al 15 Marzo.

Il presidente dell' Ascom, Luciano Bersani, parla, in un documento, di "violenza" e di "scarsa volontà di collaborazione" da parte della Giunta. "Tale modo di approcciarsi - aggiunge l' Ascom - non aiuta a gestire problematiche complesse".

I commercianti respingono le accuse dell' amministrazione di di mancanza di attaccamento al territorio, rivolta - affermano - "ad imprenditori che investono e creano posti di lavoro dando lustro alla nostra isola". "Sconcerta - conclude il documento dell' Ascom - l'assoluto silenzio di questa amministrazione davanti alle stesse problematiche che si verificano in altre zone ed in altri comparti socioeconomici di Capri, come "una sempre più profonda desertificazione del tessuto economico e sociale nei mesi invernali".