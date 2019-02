Hamsik-Napoli,a giorni vola in Cina

(ANSA) - NAPOLI, 5 FEB - L'addio a Napoli di Marek Hamsik ormai è cosa fatta: il capitano azzurro ha scelto la Cina, il Dalian, e questi sono gli ultimi giorni che lo slovacco trascorre all'ombra del Vesuvio. Ieri sera Hamsik ha partecipato alla festa di compleanno del medico del Napoli Alfonso De Nicola e chiamato sul palco ha intonato un classico della canzone napoletana, "O' surdato 'nnamurato", ma non si è sbilanciato sui tempi della sua partenza.

In attesa della definizione del suo trasferimento al club cinese Hamsik prosegue la sua vita di sempre: oggi si è allenato con i compagni ed a fine seduta ha postato una foto di gruppo finale con i compagni a Castel Volturno. La trattativa con il Dalian è in dirittura d'arrivo e dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni con le firme sui contratti e l'incasso da parte del Napoli di venti milioni di euro, più cinque di bonus per lo slovacco che firmerà un contratto triennale da circa 9 milioni l'anno.