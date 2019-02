La Rosa e Bertone a Napoli Half Marathon

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - Stefano La Rosa, Yassine Rachik ma anche Catherine Bertone e Giovanna Epis. Sono i quattro campioni italiani che, ad oggi, hanno confermato la loro presenza alla Napoli City Half Marathon che domenica 24 febbraio attraverserà il cuore di Napoli.

La mezza maratona tra le più partecipate d'Italia, che la scorsa edizione vide il grande tempo cronometrico di 1h00'12" ad opera di Abel Kipchumba. A correre i 21 km ci saranno podisti provenienti da tutta Italia e dall'estero ma anche i campioni come Stefano La Rosa (Carabinieri) - l'anno scorso 5° al traguardo in 1h04'25" proprio a Napoli - e Yassine Rachik (Atl.

Casone Noceto) medaglia di bronzo in maratona ai Campionati Europei di Berlino 2018. Tra le donne - lo scorso anno la vittoria andò a Eshete Shitaye con un tempo di 1h08'38" - spiccano il medico-maratoneta Catherine Bertone (Atl. Sandro Calvesi) che ha coronato il sogno di correre la maratona olimpica di Rio De Janeiro. Al via anche la 30enne Giovanna Epis (Carabinieri).