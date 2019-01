Scontro tra auto, due morti nel Sannio

(ANSA) - BENEVENTO, 24 GEN - E' di due morti e un ferito il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto sulla fondovalle Isclero, nei pressi dello svincolo per Airola (Benevento), probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Nell'incidente stradale sono rimaste coinvolte una vettura, su cui viaggiavano un uomo e una donna, entrambi sessantenni e residenti a Casoria (Napoli), deceduti sul colpo, e un'altra utilitaria, guidata da una donna di Cervinara (Avellino) che è rimasta ferita e ricoverata in ospedale. Per le due vittime a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.