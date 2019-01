Migranti:15 all'interno di una sola casa

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Quindici cittadini bengalesi e pachistani vivevano a Casandrino (Napoli) in un solo appartamento. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un controllo condotto nella cittadina alle porte del capoluogo. Verificata anche una seconda abitazione. In entrambe le situazioni c'erano precarie condizioni igienico-sanitarie. Al termine delle verifiche, condotte in collaborazione con il personale dell'Azienda sanitaria locale Napoli2 Nord, i militari hanno denunciato sette persone: cinque uomini - tra i quali due pachistani- e 2 donne. Devono rispondere di inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità non avendo eseguito un'ordinanza sindacale emessa il 13 dicembre scorso.

Sono state sottoposte a controllo altre 3 abitazioni: in questi casi i carabinieri hanno proceduto amministrativamente nei confronti degli affittuari.