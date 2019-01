Laurea honoris causa a Rosita Missoni

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Mi ritengo una persona fortunata, sia per le mie radici che il lavoro che ho fatto in una vita.

Con Ottavio non abbiamo mai rinunciato al nostro modo di intendere la moda, e di ciò vado fiera". Così Rosita Missoni Jelmini nel corso della cerimonia di consegna della laurea honoris causa conferitale al complesso borbonico del Belvedere di San Leucio dal rettore Giuseppe Paolisso dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Una scelta non casuale quella dell'ateneo, presa per dare prestigio alla neonata Officina Vanvitelli, la nuova sede per la formazione post-laurea a disposizione degli studenti del Dipartimento di Architettura e Design Industriale di Aversa, inaugurata proprio con l'arrivo della Missoni e del ministro Bussetti.