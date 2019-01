Besana, 10 mln investimenti nel triennio

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Ammontano a 10 milioni gli investimenti del gruppo Besana per il prossimo triennio che saranno destinati al potenziamento e all'evoluzione tecnologica, al miglioramento costante dei layout di produzione e dei sistemi di controllo, così come al potenziamento dell'internazionalizzazione. Lo annuncia in una nota il gruppo di San Gennaro Vesuviano (Napoli), fondato dalla famiglia Calcagni, alla guida dell'azienda da quattro generazioni, e leader a livello mondiale nella lavorazione e commercializzazione della frutta secca ed essiccata. Besana precisa di aver trovato nella Banca di Credito Popolare il partner finanziario in grado di sostenere i progetti di sviluppo 2019/2021 puntando così a portare il fatturato di 190 milioni di euro a oltre 200 milioni di euro nel prossimo triennio.

"Abbiamo impostato un ambizioso business plan per l'ampliamento, l'internazionalizzazione e l'innovazione del Gruppo, volto a dare nuova linfa ai progetti nei quali crediamo molto", afferma Pino Calcagni, Presidente di Besana.