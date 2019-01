Universiadi: de Magistris, sarà successo

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Sul San Paolo, la ristrutturazione sta avvenendo senza risorse messe dalla società, per evitare che il Napoli non giochi nel suo stadio, una cosa impensabile. Il tutto sta avvenendo grazie alle Universiadi, che noi abbiamo anche un po' follemente preso. Saranno un grande successo per Napoli, la Campania ma anche per l'Italia. Siamo stati bravi a captare risorse pubbliche che non avevamo. E abbiamo ristrutturato impianti sportivi anche in periferia". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al Forum ANSA.(ANSA).