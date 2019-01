Il Napoli in emergenza contro la Lazio

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche che hanno caratterizzato l'intera vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata ieri con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del franco-senegalese, il Napoli arriva alla prima gara del girone di ritorno in condizioni morali che definire traballanti è eufemismo.

Stasera nella sfida contro la Lazio al San Paolo mancheranno Koulibaly, Insigne e Allan per le squalifiche rimediate a seguito dei convulsi e contestati episodi accaduti durante la gara del 26 dicembre scorso a San Siro con l'Inter. Mancherà anche Hamsik che in quello stesso match fu costretto a uscire anzitempo dal campo per uno stiramento muscolare. Giocheranno, probabilmente, ma con più di una preoccupazione sulle spalle sia Albiol e Mertens che da pochissimo sono riusciti a venir fuori da problemi fisici che hanno frenato entrambi a partire dalla scorsa settimana.