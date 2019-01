Calcio: Lecce-Benevento 1-1

(ANSA) - LECCE, 19 GEN - Finisce 1-1 la sfida tra Lecce e Benevento per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. Gara vivace e combattuta al Via del Mare, con un pareggio che è la fotografia di una sfida senza vincitori né vinti. In avvio in casa Lecce, esordio per il neo acquisto Tachtsidis nel centrocampo giallorosso, con Lucioni, ex di turno, regolarmente in campo. Per il Benevento, Bucchi si affida alla coppia d'attacco composta da Coda e Insigne. Nel primo tempo è il Lecce a dettare i ritmi della manovra soprattutto con La Mantia, con gli ospiti che non pungono più di tanto. Nel secondo tempo cresce il Lecce che concretizza al 62' con Mancosu che sfrutta al meglio una pregevole triangolazione con Falco: destro chirurgico dal limite e vantaggio salentino. Il Benevento prova a reagire e Letizia (65'), con un tiro cross, scheggia la parte alta della traversa. Appuntamento col gol rimandato di poco, con Coda (71'), complice una retroguardia leccese abbastanza svagata, che trova la rete del pareggio.