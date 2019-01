Fuggono da Ps, 4 morti nel Casertano

(ANSA) - BENEVENTO, 17 GEN - I quattro uomini rimasti vittime di un incidente stradale questa sera sulla statale Telesina, in provincia di Caserta, si trovavano a bordo di una Skoda che stava fuggendo da un'auto della Polizia. La vettura era stata notata a Telese (Benevento), le era stato imposto l'alt da una volante del locale commissariato per via della targa già segnalata alle autorità, ma non si è fermata e ha iniziato una fuga a tutta velocità lungo la statale. All'altezza del territorio del comune di Alvignano, in provincia di Caserta, la vettura dei fuggitivi dopo una serie di sorpassi azzardati è riuscita ad evitare un tir che sopraggiungeva sulla corsia opposta ma si è ribaltata finendo in una scarpata. Due delle vittime sono state sbalzate fuori e i loro corpi sono in fase di recupero, altre due sono rimaste bloccate tra le lamiere contorte della Skoda. Per ora non si hanno notizie sulla identità delle vittime.