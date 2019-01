Minala ritorna nella Salernitana

(ANSA) - SALERNO, 16 GEN - La Salernitana ufficializza il primo rinforzo della sessione invernale di calciomercato. La società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha annunciato il ritorno in granata di Joseph Minala, centrocampista di proprietà della Lazio, che aveva indossato la maglia della squadra campana già in due precedenti stagioni. Il calciatore camerunense, idolo della tifoseria per il gol-vittoria siglato lo scorso anno nel derby di Avellino, arriva a titolo temporaneo dai biancocelesti dove negli ultimi sei mesi era rimasto fuori lista.