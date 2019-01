Navi:via lavori allungamento Cruise Roma

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Al via i lavori per l'allungamento e la trasformazione delle navi-traghetto Cruise Roma e Cruise Barcelona del Gruppo Grimaldi, attualmente impiegate nel collegamento giornaliero Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona.

La costruzione e l'allestimento dei tronconi che verranno inseriti nelle navi sono stati avviati nel 2018, mentre il termine delle operazioni è previsto, nello stabilimento Fincantieri di Palermo, entro maggio di quest'anno.

L'investimento è di circa 80 milioni; la Cruise Roma arriverà il 16 gennaio a Palermo dove sarà sottoposta agli interventi di allungamento fino alla fine di marzo; a seguire sarà la volta della Cruise Barcelona, il cui completamento è previsto per maggio. Al termine del progetto ogni nave sarà lunga circa 254 metri, avrà una stazza di 63.000 tonnellate, sarà in grado di ospitare 3.500 persone. Sotto il profilo tecnologico è prevista, si sottolinea al Gruppo, "l'adozione di soluzioni d'avanguardia per la riduzione dell'impatto ambientale e per il risparmio energetico".