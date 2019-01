Scuole chiuse nel Vallo di Diano

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 10 DIC - Neve a sud di Salerno. Scuole chiuse in diversi comuni del Vallo di Diano e del Tanagro. I sindaci hanno emesso apposite ordinanze di chiusura per la giornata di oggi a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose della notte scorsa. I comuni dove si registrano maggiori disagi per la circolazione veicolare sono : Atena Lucana, Caggiano, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Petina, Sala Consilina, Sanza, Sicignano degli Alburni e Teggiano.

Dalle prime ore del mattino, sulle strade principali sono all'opera i mezzi spazza neve per liberare le strade. Non si registrano particolari disagi per la circolazione veicolare sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" di competenza del COA di Sala Consilina.