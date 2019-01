Scarichi a Mergellina, un denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - La Polizia Municipale ha individuato il responsabile dello sversamento in mare dei materiali che hanno colorato di bianco lo specchio d' acqua di Mergellina.

Grazie alle telecamere installate in viale Gramsci gli agenti sono risaliti al punto di immissione delle sostanze, un chiusino della rete pluviale che si trova all' altezza del civico 24. Le immagini mostrano un veicolo-cisterna di una ditta di autoespurgo di Caivano, ed un operaio che accede al chiusino per effettuare l' operazione di spurgo. La cisterna era piena di fanghi di polvere di marmo, che sarebbero stati nel corso di un altro intervento. L' operaio, dopo aver aperto il tombino del condominio di Viale Gramsci, ha aperto un tombino della rete pluviale e vi ha collegato un tubo della cisterna, sversandone il contenuto, che è quindi finito in mare. Il titolare dell' impresa,risultato privo di documenti di trasporto rifiuti,è stato denunciato per sversamento in mare di rifiuti liquidi speciali. Il vericolo-cisterna è stato sequestrato.