Suicida 14enne, forse delusione amorosa

(ANSA) - SALERNO, 8 GEN - Tragedia nella notte ad Aquara, nel Salernitano. Un 14enne si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra di casa. A scoprire l'accaduto il padre della vittima che ha immediatamente portato il ragazzo in ospedale ma per lui non c'era più niente da fare. A quanto sembra, in casa al momento del fatto, vi erano solo i genitori.

Finora non sono stati rinvenuti biglietti che possano chiarire i motivi del gesto. Non si esclude nessun movente, neanche quello di una possibile delusione d'amore. Sulla tragedia - che ha lasciato sgomenta tutta la comunità - indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna.