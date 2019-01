Scuole al freddo, corteo a Benevento

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - BENEVENTO, 8 GEN - Alcune centinaia di studenti degli Istituti superiori di Benevento hanno sfilato in corteo per protestare contro il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle aule scolastiche.

I manifestanti si sono recati alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia, che è competente in materia di manutenzione degli impianti per gli istituti superiori. Qui sono stati ricevuti dal presidente Antonio Di Maria.

"Il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento - ha detto un rappresentante degli studenti - è colpa della mancata manutenzione o della scarsa lungimiranza dei dirigenti scolastici che, considerata l'ondata di neve e gelo che ha interessato il Sannio negli ultimi giorni, avrebbero dovuto verificarne le condizioni".