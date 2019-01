Neonati morti:De Luca,altro che formiche

(ANSA) - NAPOLI, 7 GEN - "Sono morti tre bambini all'ospedale di Brescia, non è che sono passate tre formiche e non è successo niente. Altrove, qualche mese fa c'è stata una epidemia di legionella e non è successo niente". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro a Nocera Superiore (Salerno) tornando così di nuovo sulla vicende delle formiche all'ospedale 'San Giovanni Bosco' di Napoli. "Quando arriviamo a Napoli basta che u imbecille fa una foto ad una formica e viene la fine del mondo".