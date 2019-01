A Pompei 'torna' la Schola Armaturarum

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 3 GEN - "A Pompei i crolli negli scavi archeologici sono un capitolo chiuso". Ad affermarlo è Massimo Osanna, direttore generale della città emersa dalla lava del Vesuvio del 79 d.C. che oggi ha aperto, con non poca soddisfazione, il nuovo percorso tra le mura della Schola Armaturarum per la quale è stato ultimato il restauro. "Qui c'è la somma di tutto quello che abbiamo fatto - ha continuato Osanna - e che ora vogliamo rendere fruibile a tutti". I visitatori vedranno quel che resta di ciò che fu sede di un'associazione di gladiatori dell'antica Pompei. L'opera del team di restauratori ha consentito di rimettere insieme i pezzi del puzzle degli affreschi, sbriciolatosi per il crollo del novembre del 2010. I colori vividi che hanno riportato a nuovo, con le anfore emerse nei recenti Scavi, testimoniano l'importanza di questo edificio, che potrà essere visitato dai turisti, ogni giovedì, organizzati in piccoli gruppi. (ANSA).