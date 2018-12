De Luca,allo stadio con coltello?carcere

(ANSA) NAPOLI, 29 DIC - "Io sono per mandare in galera i delinquenti che fanno aggressioni. Se c'è gente che va allo stadio con il machete, con i coltelli e i martelli, deve farsi un anno di carcere". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando gli incidenti prima di Inter-Napoli. "In Gran Bretagna - ha detto De Luca - il problema degli hooligans venne risolto in un anno e mezzo, in Italia c'è invece il metodo del mezzo mezzo, del fare finta. Poi c'è una questione di civiltà sportiva, sono disgustato quando vedo un grande campione come Koulibaly, ma potrebbe anche non essere un campione, potrebbe trattarsi di un giocatore come gli altri di pelle scura, umiliato, offeso, bersagliato, è una cosa indegna di un paese civile. Ringrazio il sindaco di Milano Sala che si è scusato con il giocatore e con la città di Napoli".