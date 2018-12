Koulibaly: Roma, noi al suo fianco

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "La Roma si schiera al fianco del calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly vittima di insulti razzisti nella sfida di mercoledì sera. Non c'è posto per il razzismo, né dentro né fuori dal mondo del calcio". Così il club giallorosso in un post pubblicato sull'account Twitter ufficiale.