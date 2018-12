Capri Patroni Griffi Award ad Andò

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 27 DIC - Il regista e scrittore Roberto Andò e il poeta inglese Murray Lachlan Young sono i vincitori del Premio Patroni Griffi assegnato dalla 23esima edizione di Capri, Hollywood - The International Film fest (in corso sull'isola fino al 2 gennaio). I riconoscimenti saranno consegnati sabato 29 dicembre al cinema Paradiso di Anacapri. ''Un doppio omaggio che quest'anno fa incontrare sull'isola due forti e diverse personalità della cultura contemporanea'' annuncia Marina Cicogna per l'Istituto Capri nel Mondo.

Roberto Andò dopo aver portato a Venezia il film 'Una storia senza nome' e firmato la regia delle 'Conversazioni su Tiresia' con Camilleri, grande successo dal teatro al cinema, ha da poco debuttato al Biondo di Palermo con un inedito adattamento della 'La tempesta' di William Shakespeare.