Ozpetek cittadino onorario di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Il regista turco Ferzan Ozpetek è cittadino onorario di Napoli. Lo ha deciso il sindaco Luigi de Magistris. La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria si svolgerà nei primi mesi del 2019. "Benvenuto Maestro, anche se con il cuore e la tua anima sei sempre stato uno di noi, un vero napoletano" dice de Magistris. Nella deliberazione della Giunta, proposta dallo stesso sindaco, si ripercorre la carriera del regista che incontra Napoli già nei suoi primi importanti impegni cinematografici, in particolare quando collabora con Massimo Troisi, nel film "Scusate il ritardo" rimanendo colpito subito dall'intensità del suo rapporto con la città. Si susseguono, negli anni successivi, tanti successi al cinema ma anche in teatro con le regie al San Carlo e con periodi di assidua frequentazione della città.

"Che sia onorato è dire poco. Posso dire esaltato? In realtà ho soltanto condiviso i miei sentimenti con la comunità napoletana che li esprime" dice il regista.