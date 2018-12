Nick Nolte 'leggenda' a Capri, Hollywood

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Nick Nolte, Joely Richardson, Greta Scacchi, Marcello Fonte, insieme a Jonathan Pryce, Terry Gilliam, Eli Roth, Amos Gitai, Matteo Garrone e Mario Martone, sono tra i protagonisti del 23mo Capri, Hollywood - The International Film Festival (film dal 26 dicembre, apertura il 27, fino al 2 gennaio) la festa del cinema internazionale che, nel cuore dell'inverno, porta le star del grande schermo e della musica sull'Isola azzurra con 90 proiezioni gratuite, incontri, mostre.

Presieduto dal regista USA Lee Daniels e dall'israeliana Noa, il festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con l'Istituto Capri nel mondo inaugura la stagione delle premiazioni globali, con molti attesi titoli nelle sale di Capri e Anacapri, a cominciare da 'VICE' di Adam McKay con Christian Bale (anteprima europea 27 dicembre) già candidato a 6 Golden Globes e tra i grandi favoriti all'Oscar 2019. In apertura consegna del 'Master of Cinematic Art Award' a Martone (Capri-Revolution).