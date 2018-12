Gran gol Milik, Napoli vince a Cagliari

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Milik ancora a segno. Un bellissimo gol su punizione e il Napoli espugna Cagliari. Eppure sembrava una gara maledetta soprattutto visto che il Napoli era stato intraprendente ed arrembante nel secondo tempo. Anche una traversa ci si mette contro Milik e impedisce agli azzurri di andare in gol. La partita a Cagliari finisce 0-1, la Juventus è a 8 lunghezze. Nel secondo tempo il Napoli si è avvicinato più volte al gol.

Numerose le occasioni, alimentate anche dall'ingresso di Mertens e Insigne, tenuti prima in panchina. Difficile citarle tutte.

Fabian si mette in evidenza con una grande giocata ma Milik è anticipato in area. Poco dopo, in successione, ancora azioni pericolose con Fabian e Milik che non riescono a buttare la palla dentro. Ci prova senza risultato Zielinski.

Nel primo tempo, dopo un flebile tentativo di Ounas, con tiro flebile bloccato da Cragno, all'11' è Ospina a fare un miracolo su Faragò. Il Napoli si spinge con un'azione combinata Fabian-Ounas ma il pallone si perde in area.