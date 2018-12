Raid nel Napoletano, ferito un uomo

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 15 DIC - Si è presentato in ospedale con una ferita da arma da fuoco alla gamba e dopo le insistenti domande delle forze dell'ordine ha raccontato di essere rimasto vittima di un agguato avvenuto nei quartieri dello spaccio a Torre Annunziata (Napoli). Ora sul caso indagano i carabinieri della compagnia oplontina, impegnati a capire chi abbia potuto armare la mano che ha gambizzato un uomo di 41 anni di Gragnano, con diversi precedenti per droga ma nessuna affiliazione ai clan in guerra nella zona per contendersi le attività illeciti.

Le forze dell'ordine ipotizzano che il raid possa essere maturato nell'ambito dello spaccio di droga, anche se per ora non vengono escluse anche altre piste. L'uomo non è in gravi condizioni anche se resta ricoverato al nosocomio di Boscotrecase.(ANSA)