Insegue la ex, arrestato a Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Ha inseguito la sua ex fidanzata da Cava de' Tirreni fino a Salerno dove la donna ha chiesto l'intervento della polizia. Quando l'uomo, un 50enne del posto, ha visto gli agenti delle 'Volanti' ha tentato di allontanarsi ma bloccato è stato portato negli uffici dove, a seguito della denuncia presentata della donna, è stato arrestato ed ora si trova ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori.

La donna uscita di casa dopo aver percorso un po' di chilometri in direzione di Salerno ha avuto la certezza di essere seguita dal suo ex, già in passato colpito da un provvedimento di ammonimento del questore per atti persecutori.

Quindi ha chiamato il "113": un operatore della sala operativa ha tranquillizzato la donna che nel frattempo si è diretta in via Sant'Eremita a Salerno, proprio nei pressi degli uffici della polizia.