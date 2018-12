Ancelotti, puntiamo finale E. League

(ANSA) NAPOLI, 15 DIC - "Sarebbe bello arrivare in finale di Europa League. Con il Chelsea di Sarri? Sarebbe contento anche lui e per me sarebbe bello sfidare una mia ex squadra come il Chelsea. Sarà dura ma proveremo ad arrivarci con tutte le forze". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida in campionato contro il Cagliari. "Non c'è più la Champions - ha spiegato - ma siamo in Europa e siamo stati competitivi con i club più forti. Ora giocheremo una coppa meno importante ma che è stata vinta da Manchester United e Atletico Madrid negli ultimi due anni. Saremo protagonisti, vogliamo esserlo in tutte le competizione. Questo girone di ferro mi ha dato la consapevolezza che lo saremo".