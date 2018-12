Muore d'infarto durante rapina, un fermo

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Gli agenti della Squadra Mobile e i poliziotti del Commissariato Montecalvario di Napoli, al termine di indagini coordinate dal procuratore aggiunto Rosa Volpe, hanno sottoposto a fermo un uomo, lo scorso 11 dicembre, Luigi Del Gaudio, ritenuto colui che la sera dello scorso 6 dicembre, in piazza Montesanto a Napoli, armato di una pistola giocattolo, ha tentato di rapinare Antonio Ferraro, nella sua storica salumeria, causandone la morte per infarto.

Del Gaudio, identificato poco dopo la tragedia, aveva fornito un alibi agli investigatori, poi rivelatosi falso. Aveva riferito che quella sera era al lavoro in un pub. Gli investigatori hanno subito scoperto, ascoltando i testimoni e soprattutto il suo datore di lavoro, che quella sera, invece al lavoro non c'era andato. Vistosi scoperto, con il suo avvocato si è recato in Questura dove ha confessato di essere stato lui a tentare di rapinare Ferraro, ma di essere fuggito, senza prendere nulla, a causa della reazione del negoziante. (ANSA).