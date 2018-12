Studenti Righi domani vedono Casellati

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Si avvicina per gli studenti dell'Istituto Righi di Napoli il momento di recarsi a Boston, per le finali di Zero Robotics al Mit. I ragazzi napoletani, che avevano lanciato un appello per raccogliere i fondi per il viaggio negli Usa, hanno formato l'alleanza, come previsto dalla gara internazionale di programmazione di robotica aerospaziale, con altre due scuole e voleranno alle finali negli Usa con il team Pizza&Bacon. Gli studenti napoletani avevano lanciato il loro appello durante "Il Sabato delle Idee", che si svolge a Napoli all'Università Suor Orsola Benincasa suscitando l'attenzione di di numerose imprese ed istituzioni, tanto da essere ricevuti anche a Palazzo Madama dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il 14 novembre scorso. Domani gli studenti, alle ore 15 nella Cappella Pignatelli di Napoli (Piazzetta Nilo), incontreranno nuovamente il presidente del Senato, che sarà a Napoli per inaugurare l'anno accademico del Suor Orsola.