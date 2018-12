Boxe: da Sirine un appello a Mattarella

(ANSA) - CASERTA, 13 DIC - Ha la classe di una possibile campionessa tanto da poter aspirare alle Olimpiadi, ma non ha i documenti per potervi partecipare, almeno in maglia azzurra.

Sirine Charaabi, di origine tunisina, ha 19 anni, 17 dei quali passati in Italia, residente a San Prisco (Caserta), è un talento della boxe, ma non è ancora cittadina italiana, per cui non può prender parte con la nazionale a tornei ufficiali, e deve mettere da parte il sogno dei Giochi. E' stata comunque ammessa ai campionati italiani 2018, a Pescara, dove è arrivata in finale perdendo per un colpo scorretto che l'arbitro non ha visto, e c'è chi sostiene che il suo caso potrebbe portare in Italia all'introduzione della Var nel pugilato. A maggio 2017 Cirine, all'epoca appena maggiorenne, ha fatto richiesta di cittadinanza al Ministero dell'Interno, e da allora attende: "certe volte penso che non interessi a nessuno la mia richiesta".Sirine ora ha scritto al Presidente Sergio Mattarella,chiedendo che le conferisca la "cittadinanza per meriti sportivi".