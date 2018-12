Universiadi, vertice su piano sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Il piano sicurezza in vista delle prossime Universiadi al centro della riunione che si è tenuta nel pomeriggio negli uffici della Prefettura di Napoli, presenti il commissario straordinario Gianluca Basile, i prefetti delle cinque province della Regione e il questore di Napoli Antonio De Iesu. Un ulteriore passaggio, dopo il tavolo che si è tenuto a ottobre, che è servito a rinsaldare la collaborazione tra enti.

In un clima di reciproca disponibilità - si apprende - è stato rinnovato l'impegno delle forze dell'ordine e dei rappresentanti del governo sul territorio a garantire la massima sicurezza per atleti e spettatori in occasione dell'evento in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019. Lo stesso Basile è in partenza per Braga, in Portogallo, per lo Steering Committee della Fisu.

Giovedì la relazione di Basile per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dell'organizzazione.