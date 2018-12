Travolta da cancello scorrevole, muore

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Tragedia nel Napoletano dove una donna di 60 anni è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un cancello scorrevole all'esterno della sua abitazione sita in un parco privato di via della Resistenza a Mugnano di Napoli.

Da una prima ricostruzione sembra che il cancello sia uscito dalle guide per abbattersi sulla malcapitata. Sul posto sono accorsi i carabinieri. L'incidente è avvenuto alle 12,30.

Personale del 118 è intervenuto su segnalazione di alcuni passanti ma ha potuto solo constatare la morte della donna, Maria Adamo, 60 enne originaria di Mugnano (Napoli), sposata e con una figlia. Per i carabinieri - cui sono delegate le indagini - la signora stava aprendo il cancello quando il cedimento di una staffa ha determinato la sua uscita dalle guide e il conseguente crollo sul corpo della donna che è morta sul colpo. E' al vaglio degli inquirenti la posizione del proprietario del complesso immobiliare, un 57 enne del posto, al cui interno la donna viveva in affitto.