Uefa: Chiellini candidato a top 11 2018

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - C'è solo un italiano, Giorgio Chiellini, nella rosa dei 50 giocatori candidati per un posto nella squadra dell'anno 2018 dell'Uefa, arrivata alla 17ma edizione. Il difensore della Juventus si trova insieme ai compagni di squadra della Juventus Pjanic, Dybala e C.Ronaldo (quest'ultimo in condominio col Real, con cui ha giocato la prima parte di tstagione). Tra le italiane, la Juventus è la squadra più rappresentata con 4 giocatori, poi c'è la Roma con 3 (Alisson, ora al Liverpool, Manolas e Dzeko) e il Napoli con uno (Koulibaly). La parte del leone la fanno ovviamente i club spagnoli (9 giocatori sono del Real, 7 del Barca, 6 dell'Atletico, come il Liverpool). I tifosi e gli appassionati di calcio di tutto il mondo possono iniziare a votare da oggi la squadra dell'anno fino al 9 gennaio. Gli utenti possono schierare la propria squadra col loro modulo preferito scegliendo tra cinque portieri, 15 difensori, 15 centrocampisti e 15 attaccanti. La formazione vincitrice verrà proclamata giovedì 11 gennaio.