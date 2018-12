Salumiere muore d'infarto durante rapina

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - Ha visto il rapinatore armato entrare nella sua salumeria e, per difendere l'incasso, è nata una colluttazione durante la quale è stato colto da un malore che l'ha stroncato: è successo questa sera, in piazza Montesanto, a Napoli.

L'uomo si chiamava Antonio Ferrara, aveva 64 anni ed era il titolare del negozio. Secondo quando si è appreso era affetto da una cardiopatia. La Polizia ha appurato, dopo avere ascoltato dei testimoni e alcuni parenti del salumiere, che la rapina non è stata consumata. Il malvivente, infatti, è fuggito senza prelevare nulla, dopo avere visto Ferrara accasciarsi. Inutile il trasporto dell'uomo nel vicino ospedale Vecchio Pellegrini, dove Ferrara è deceduto poco dopo il suo arrivo nel pronto soccorso. (ANSA).