Natale, insetti 'infestano' albero arte

(ANSA) - NAPOLI, 5 DIC - Una hall di un albergo di Napoli 'infestata', si fa per dire, da decine di grossi insetti dagli occhi luminosi e dal corpo metallico, strane creature abbarbicate su altrettanto originale albero di Natale di foglie di piante tropicali fatte di cartoncino. Verdi? No, Blu! E' l' Animaled, l'installazione artistica che l'albergo Hotel Mediterraneo di Napoli ha scelto quest'anno per celebrare le festività natalizie.

Per allestire Animaled, che dà seguito ad installazioni di artisti internazionali ospitati dall'albergo negli anni scorsi, i Mediaintegrati, gruppo di lavoro dell'Accademia di Napoli, hanno utilizzato centinaia di luci led oltre un chilometro di fil di ferro fissato, per creare le forme degli animali, da migliaia di punti di saldatura.

Oltre agli insetti presenti sull'albero alto più di quattro metri, decine di grilli, falene, libellule e scorpioni disseminati su mobili e pareti della grande hall fanno compagnia a clienti. La visita alla scultura, in albergo fino al 10 gennaio, è libera.