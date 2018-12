Universiadi: Basile, corriamo molto

(ANSA) - NAPOLI, 4 DIC - "Stiamo correndo molto, ora lo sport corra assieme a noi". Lo ha detto Gianluca Basile, commissario straordinario per le Universiadi, a margine della cerimonia di consegna delle Stelle al merito e delle Palme ai tecnici e delle Medaglie al Valore Atletico 2017, del Coni Campania. "Ora c'è una comunione di intenti diversa, una consapevolezza diversa soprattutto tra gli enti pubblici coinvolti e da parte del Coni regionale - ha affermato - Abbiamo recuperato ritardi, ma molto dobbiamo ancora fare. E ci aspettiamo che lo sport campano ora ci stia vicino".

Basile ha evidenziato che i lavori interessano in particolare "impianti sportivi preesistenti, fatte piccole eccezioni".

"Soprattutto facciamo importanti ristrutturazioni di impianti che da molti anni non venivano sottoposti a interventi - ha aggiunto - ma in ogni caso è una goccia nel mare. Può essere, però, l'occasione per fare una riflessione più generale sugli impianti e pensare a una misura che possa diventare strutturale".